Найдены тела детей, утонувших в Десне

Найдены тела семилетнего и восьмилетнего мальчиков, которые утонули в реке Десна 8 августа возле села Летки Броварского района Киевской области.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Отмечается, что дети приехали вместе с родителями отдыхать в палаточном городке на одном из островов на реке. В тот день дети купались на косе, внешне неглубокой и прозрачной. С ними был еще один мальчик постарше. Мать фотографировала двоюродных братьев, сидя на берегу. Дети исчезли с поверхности воды, как раз в тот момент, когда мать отвернулась положить камеру в сумку. Когда она снова посмотрела, детей уже на поверхности не было. Потом из-под воды вынырнул один из детей и отчаянно стал грести к берегу. Его подхватили рыбаки, которые прибежали на крики женщины. Все попытки найти двое других детей оказались тщетными. К поискам приобщились не только спасатели, но и местные жители и рыбаки.

8 августа нашли тело одного из братьев, а 9 августа на расстоянии приблизительно 20 километров вниз по течению обнаружили тело второго мальчика.