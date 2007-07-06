Грузия продала с аукциона украинский ”Пингвин”
18:26, 06 июля 2007Общество
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Сухогруз незаконно пересек границу
Сухогруз «Пингвин» был продан на аукционе в Поти за 163 тыс. лари (95,8 тыс. долл).
Как передает «Новости-Грузия», вырученные деньги были перечислены в госбюджет.
Как сообщал УНИАН, сухогруз «Пингвин», плавающий под украинским флагом, был задержан грузинской береговой охраной 16 мая 2007 года за незаконное пересечение грузинской границы.
Сухогруз незаконно пересек морскую границу Грузии и находился на абхазском участке территориальных вод, который в соответствии с указом Президента Грузии является закрытым для судов, за исключением гуманитарных.
Сухогруз «Пингвин» приписан к порту города Херсон.
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