Грузия продала с аукциона украинский ”Пингвин”

Сухогруз «Пингвин» был продан на аукционе в Поти за 163 тыс. лари (95,8 тыс. долл).

Как передает «Новости-Грузия», вырученные деньги были перечислены в госбюджет.

Как сообщал УНИАН, сухогруз «Пингвин», плавающий под украинским флагом, был задержан грузинской береговой охраной 16 мая 2007 года за незаконное пересечение грузинской границы.

Сухогруз незаконно пересек морскую границу Грузии и находился на абхазском участке территориальных вод, который в соответствии с указом Президента Грузии является закрытым для судов, за исключением гуманитарных.

Сухогруз «Пингвин» приписан к порту города Херсон.