Девять человек легли под колеса автомобиля Ющенко

На въезде в Донецк кортеж с Президентом Украины Виктором ЮЩЕНКО пытались остановить девять человек.

Как сообщил УНИАН пресс-секретарь донецкого адвоката Сергея САЛОВА Максим КАСЬЯНОВ, девять человек, в числе которых была 80-летняя женщина, пытались остановить кортеж Президента с целью привлечь его внимание к их проблемам. Люди утверждают, что областная милиция и прокуратура не расследуют убийства их детей.

По словам М.КАСЬЯНОВА, люди пытались лечь на дорогу, чтобы не дать ехать дальше машине с Президентом. Однако из машин вышли охранники и принудительно освободили дорогу, после чего машина В.ЮЩЕНКО проследовала в центр города.

Как сообщал УНИАН, В.ЮЩЕНКО прибыл сегодня в Донецк для участия в торжествах по случаю 75-летия образования Донецкой области.