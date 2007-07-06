В Калифорнии 50-летнего украинца обвиняют в 50 изнасилованях

Калифорнийские власти в четверг заявили об аресте украинского иммигранта, которому инкриминируется 50 случаев изнасилования, сообщает Associated Press.

50-летний Владимир Карпов был арестован во вторник, его планируют экстрадировать в штат Делавэр, из которого он сбежал несколько недель назад. Карпов ездил на Украину в 1999 году, во время поездки он договорился с местной семьей о том, что возьмет под опеку семилетнюю девочку и увезет ее с собой.

Два года назад эта семья переехала в США и через некоторое время попыталась связаться с девочкой. Она рассказала о сексуальных приставаниях опекуна, после чего ее родные сообщили в организации по защите детей.

Когда полиция подготовила ордеры на арест Карпова по подозрению в изнасилованиях и сексуальных домогательствах к ребенку, он сбежал. Полиция не раскрывает подробности других обвинений в изнасиловании.

Лента.ру