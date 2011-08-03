Украинцы стали меньше заниматься детьми и чаще ходить в церковь (опрос)

Украинцы по сравнению с 1994 годом стали больше свободного времени проводить за компьютером (с 5 до 20%) и в церкви (с 14 до 28%).

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщила на пресс-конференции директор Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Ирина БЕКЕШКИНА, представляя результаты многолетнего проекта Института социологии НАН Украины “Мониторинг социальных изменений”, который был начат в 1992-1994 годах.

В то же время, по ее словам, лидером в структуре проведения свободного времени является просмотр телепередач (в 1994 году - 79%, в 2010 году - 87%). Она отметила, что существенно сократилось в 2010 году по сравнению с 1994 годом количество тех, кто в течение недели слушал радиопередачи (с 47 до 33%), читал художественную литературу (с 38 до 21%), занимался с детьми (с 39 до 28%), посещал кинотеатры (с 8% до 5%), библиотеки (с 7 до 4%), отдыхал на природе (с 21 до 13%), делал утреннюю зарядку, занимался физкультурой (с 18 до 13%), играл в настольные игры (с 12 до 8%), занимался прикладным творчеством (с 13 до 5%).

Вместе с тем украинцы стали чаще ходить в гости (40% - в 1994 году и 45% - в 2010 году) и принимать гостей (38% - в 1994 году и 46% - в 2010 году).

Старший научный сотрудник Института социологии НАН Украины Наталия БОЙКО отметила, что “в 2002 году пользователей Интернета в Украине насчитывалось лишь 4%, а сегодня, в июне, по данным исследования, более 35%”.

Она отметила, что, отвечая на вопрос: “Без каких вещей вы не можете обходиться в повседневной жизни?”, 26% украинцев говорят, что без Интернета, а 25,7% - без компьютера. По ее словам, исследование показало, что “в условиях кризиса украинцы стали активнее использовать интернет-сеть”. Н.БОЙКО добавила, что сегодня осваивают Интернет все возрастные слои населения в Украине, хотя молодежь до 25 лет и лидирует - почти 62%, однако увеличивается и количество пользователей Интернета среди 30-летних - 42%, среди 40-летних и “даже в возрасте 45 лет фиксируется на сегодняшний день где-то 25% пользователей”. По ее словам, “в Киеве зафиксировано где-то приблизительно 56% пользователей, в больших городах – почти 39%, в небольших городах - 37%, а в селах пользуются Интернетом приблизительно 11% их жителей”.

Н.БОЙКО отметила, что “на данный момент пользуются Интернетом дома 85% всех пользователей, на работе около 30% пользователей Интернета и в интернет-кафе, клубах - где-то около 7%”.

Она также отметила, что в Интернете знакомятся с последними новостями и текущей информацией около 60% всех украинских пользователей. По ее словам, общаются в социальных сетях, чатах около 57% пользователей, пользуются электронной почтой - 48%. Также, по словам сотрудника Института социологии НАНУ, ищут информацию о товарах и услугах около 24% украинских пользователей, совершают покупки он-лайн около 9%.