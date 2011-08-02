В Сумах - показательные выступления десантников

Сегодня в Сумах возле Мемориала воинам Советской армии, погибшим в Афганистане, по случаю Дня аэромобильных войск Украины прошли торжественный митинг и показательные выступления десантников.

Как передает корреспондент УНИАН, в митинге, на который собрались сотни людей, не приняли участия ни городской председатель Геннадий МИНАЕВ, ни представители городского совета.

Бывший десантник и воин-интернационалист Владимир ПАНЧЕНКО попросил собравшихся почтить минутой молчания память погибших товарищей, после чего поздравил всех с праздником. Он также сообщил, что уже 3 сентября рядом с этим памятником на улице Кирова появятся три новых. Один из них – командующему ВДВ в 1954-1959 и 1961-1979 годах, Герою Советского Союза, генералу армии Василию Маргелову. Второй памятник – земляку, подполковнику Петру Рубану, погибшему в Афганистане, а третий – ветерану-десантнику, подполковнику КУЧЕРЕНКО.

По словам ветерана аэромобильных войск Игоря СКОРОБОГАТЬКО, памятники и Аллею героев «афганцы» построят за собственные средства.

По погибшим была отслужена панихида и дан салют из автоматического оружия. Перед участниками митинга торжественным маршем прошли военнослужащие Сумского гарнизона.

Позже для собравшихся десантники продемонстрировали свое мастерство - рукопашный бой, силовые приемы и проч., а также традиционные для этого рода войск «экстремальные номера», такие как поедание живых лягушек, разрывание зубами жестяных банок с пивом, разбивание на головах стеклянных бутылок.