В Одессе задержали аферистов, завладевших двумя миллионами

Сотрудниками Приморского райотдела Одессы задержаны двое граждан, которые в сентябре 2007 года мошенническим путем завладели банковскими средствами в размере 2 млн. грн. и использовали их не по целевому назначению/

Как сообщили УНИАН в Отделе общественных связей УМВД Украины в области, «в ходе досудебного следствия по уголовному делу, возбужденному в отношении двух безработных 38 и 27 лет, установлено, что они в сентябре 2007 года совместно с неустановленным лицом завладели из корыстных побуждений средствами банка в сумме 1 млн. 999 тыс. 200 грн., не имея намерения выполнять обязательств по кредитному договору».

Правоохранительными органами разыскивается третий соучастник крупной аферы.

Вместе с тем, в милиции не сообщают, какие меры предприняты в отношении сотрудников банка, содействовавших мошенническому завладению средствами финучреждения.