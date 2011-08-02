Немецкий концерн E.On подал в суд на Газпром

Немецкий концерн E.On, один из крупнейших потребителей российского газа на территории Европы, подал в арбитражный суд иск к «Газпрому». Как пишет "Зеркало недели. Украина",по словам заместителя гендиректора «Газпром экспорта» Сергея Челпанова, иск касается цены на газ, поставляемый в Европу.

Российские СМИ считают, что немецкий концерн решил подать иск после того, как скидки на газ от «Газпрома» добилась итальянская Edison (она подала в суд на «Газпром» в 2010 году, а в 2011-м российская монополия согласилась поставлять в Италию газ со скидкой; какой именно скидки добились итальянцы, в «Газпроме» не уточняют).

Что касается E.On, то немецкий концерн является одним из крупнейших потребителей российского газа в Европе (E.On покупает около 50% всего газа, который следует из России в Германию, – примерно 15-20 млрд из 33 млрд куб. м; при этом Германия является крупнейшим покупателем российского газа – сюда уходит 23% его экспорта). Для сравнения, итальянской Edison «Газпром» поставляет только около двух миллиардов кубометров газа.

Это уже не в первый раз немецкая E.On пытается добиться пересмотра контракта с «Газпромом». В 2010 году компании договорились, что около 15% поставок будет проходить по спотовым (биржевым) ценам, что в первую очередь выгодно самой E.On, поскольку газ на рынке стоит дешевле, чем это зафиксировано в долгосрочных контрактах с «Газпромом».

По данным российских СМИ, E.On может требовать от российской стороны того, что все 100% поставок проходили по спотовым ценам.