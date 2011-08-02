Янукович ветировал три закона

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернул со своими предложениями для повторного рассмотрения в Верховную Раду закон «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2011 год» (относительно погашения задолженности перед госбюджетом по субкредитам, предоставленным энергогенерирующим компаниям).

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Напомним, данный закон был принят ВР 8 июля, автором законопроекта является член Партии регионов Игорь ГЛУЩЕНКО.

Законопроектом предлагалось направить 162 млн. грн. задолженности генкомпаний перед госбюджетом по субкредитам в рамках бюджетной программы «Реструктуризация угольной и торфодобывающей промышленности» предприятиям угольной отрасли для погашения задолженности за потребленную электроэнергию. Для этого предлагалось увеличить доходную часть специального фонда государственного бюджета на 162 млн. грн.

В то же время бюджетный комитет ВР выступал против принятия законопроекта, поскольку увеличение объема поступлений в спецфонд госбюджета по предложенным источникам являлось необоснованным и нереалистичным. По данным Государственной казначейской службы, за январь-июнь текущего года плановые показатели по этим источникам были выполнены всего на 65,1%.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ вернул в парламент со своими предложениями закон №3672–VI «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг».

Об этом сообщается на официальном сайте Президента.

Как сообщал УНИАН, 8 июля 2011 года Верховная Рада приняла Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно урегулирования правовых отношений между кредиторами и потребителями финансовых услуг».

Законом усовершенствована процедура банкротства путем устранения недостатков и неопределенности, содержащихся в законе о банкротстве.

В частности, усилены гарантии защиты прав и интересов кредиторов должника в процедуре восстановления его платежеспособности или признания банкротом и создания равных и справедливых условий удовлетворения требований всех категорий кредиторов.

Законодательно закреплено требование о необходимости уведомления арбитражным управляющим комитета кредиторов о времени, месте и условиях продажи залогового имущества (путем направления рекомендательного письма с уведомлением о вручении).

Законом устанавливается, что потребитель не обязан платить кредитодателю дополнительные комиссии вместе с указанными в действующем законодательстве какими-либо сборами, процентами или другими стоимостными элементами кредита, которые не были отмечены в договоре.

Устанавливается, что кредитодатель не имеет права устанавливать в договоре о предоставлении потребительского кредита какие-либо сборы, проценты, комиссии, платежи и тому подобное за действия, которые не являются услугой и не определены действующим законодательством.

Кредитодатель не имеет права отказать потребителю в принятии платежа при досрочном возвращении потребительского кредита, а также не имеет права устанавливать потребителю какую-либо плату при досрочном возвращении потребительского кредита.

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Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ ветировал закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно упрощения процедуры предоставления земельных участков для нужд, связанных с пользованием недрами».

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада Украины приняла этот закон 8 июля.

Законом вносятся изменения в Земельный кодекс Украины.

Законом предусмотрено, что в случае исключения (выкупа) земельных участков под объекты градостроительства, размещение которых определено градостроительной или землеустроительной документацией, а также для нужд, связанных с пользованием недрами в соответствии с полученными специальными разрешениями или горными отводами, и под размещение и обслуживание объектов, связанных с добычей полезных ископаемых, согласование места расположения объекта не проводится.

Также законом внесены изменения в Закон Украины “Об отчуждении земельных участков, других объектов недвижимого имущества, на них размещенных, которые находятся в частной собственности, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости”. Изменениями предусмотрено, что в случае инициирования выкупа земельного участка, других объектов недвижимого имущества, на них размещенных, для общественных нужд лицами, которые получили специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами, финансирование мероприятий по отчуждению земельных участков, других объектов недвижимого имущества, на них размещенных, которые находятся в собственности физических или юридических лиц, для общественных нужд или по мотивам общественной необходимости может осуществляться за счет средств этих лиц.

При передаче выкупленных в государственную или коммунальную собственность для общественных нужд земельных участков в аренду, для размещения и обслуживания объектов, связанных с добычей полезных ископаемых, лицам, которые получили специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами и осуществили финансирование мероприятий по их выкупу, указанные лица по согласованию с соответствующим органом исполнительной власти или органа местного самоуправления имеют право на уменьшение арендной платы за такие земельные участки в пределах оплаченных ими средств, но не ниже минимального размера арендной платы, установленного законом.

В случае финансирования мероприятий по выкупу земельных участков, других объектов недвижимого имущества, на них размещенных, для общественных нужд за счет средств лиц, которые получили специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами, договор купли-продажи (мены) может заключаться между владельцем (владельцами) земельного участка, других объектов недвижимого имущества, и этими лицами.

В случае финансирования мероприятий по выкупу земельных участков, других объектов недвижимого имущества, на них размещенных, для общественных нужд за счет средств лиц, которые получили специальное разрешение (лицензию) на пользование недрами, возмещение ущерба, нанесенного физическим и юридическим лицам - владельцам и пользователям смежных земельных участков, осуществляется за счет средств этих лиц.