Памятник Шевченко наклонился на 12 см

Днепропетровский городской совет выделил из бюджета 1,5 млн. грн. на реконструкцию одного из самых больших в Украине памятников Тарасу Шевченко, установленного на Монастырском острове.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил городской председатель Днепропетровска Иван КУЛИЧЕНКО.

«По заключению специалистов, памятник находится в аварийном состоянии - на пьедестале трещины, чугунная скульптура Кобзаря имеет дырки. Памятник наклонился на 12 см», - сказал мэр Днепропетровска

По его словам, вероятно, на реконструкцию понадобятся дополнительные средства.

Памятник Тарасу Шевченко был открыт на Монастырском острове в 1958 году. Вес чугунной скульптуры - около 50 тонн.