Погода на пятницу

Завтра днем в западных областях Украины ожидаются кратковременные дожди, грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами сильные дожди. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура в западных областях ночью 11-16°, днем 20-25°, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

На остальной территории ночью 15-20°, на побережье морей до 25°, днем 24-29°, на юге и востоке 30-35°.

В Киевской области в пятницу осадков не ожидается. Ветер западный, 3-8 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 24-29°. В Киеве температура ночью 16-18°, днем 26-28°.

Сегодня температура воды в Черном море 23-26°, в Азовском море 27-29°; в Днепре возле Киева 24°.

29-31 июля в Крыму, Приазовье, Николаевской и в большинстве районов Днепропетровской, Луганской, Харьковской и Одесской областей объявлена чрезвычайная пожарная опасность.