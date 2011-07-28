Пукача снова перенесли

Печерский районный суд г. Киева перенес рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего генерала МВД Алексея ПУКАЧА на 11 августа, на 10.00.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщила после завершения судебного заседания адвокат Мирославы ГОНГАДЗЕ Валентина ТЕЛИЧЕНКО.

«Судебное заседание по делу об обвинении ПУКАЧА сегодня в очередной раз отложено. Сегодняшняя причина перерыва заключается в том, что пострадавшему ПОДОЛЬСКОМУ до сих пор не изготовлен допуск к государственной тайне и, кроме того, ПОДОЛЬСКИЙ не появился на судебное заседание», - сказала В.ТЕЛИЧЕНКО.

При этом она высказала мнение, что это не мешало суду заслушать хотя бы ходатайство. В.ТЕЛИЧЕНКО отметила то, что рассмотрение судом дела А.ПУКАЧА уже продолжается более трех месяцев, но оно продвигается значительно медленнее, чем рассмотрение судебных дел бывшего премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО и бывшего министра внутренних дел Юрия ЛУЦЕНКО, дела которых суд начал рассматривать значительно позже. «По делу ПУКАЧА сегодня суд не двинулся дальше установление личности обвиняемого. Вы можете себе представить, чтобы 11 августа 2011 года суд не продвинулся дальше установление личности обвиняемого, в то время как по делу об обвинении ТИМОШЕНКО, которое более чем на два месяца позже поступило в Печерский суд, уже допросили почти десяток свидетелей, по делу ЛУЦЕНКО, там, где несколько обвиняемых, уже тоже продвинулись к стадии судебного следствия. Следовательно, четко виден разный подход к разным уголовным делам в Печерском суде», - отметила В.ТЕЛИЧЕНКО.

Как сообщал УНИАН, Генпрокуратура 31 марта утвердила обвинительное заключение и передала в Печерский райсуд Киева для рассмотрения по существу уголовное дело А.ПУКАЧА.

По данным ГПУ, досудебным следствием установлено, что обвиняемый, во исполнение приказов и указаний министра внутренних дел Украины Юрия Кравченко и других должностных лиц, уголовное дело в отношении которых расследуется в отдельном производстве, в мае-сентябре 2000 года превысил власть и свои служебные полномочия в от ношении общественного деятеля Алексея ПОДОЛЬСКОГО и журналиста Георгия Гонгадзе, и 17 сентября 2000 года преднамеренно совершил убийство последнего.

Кроме этого, в июле 2003 года А.ПУКАЧ, злоупотребляя своим служебным положением, дал противоправное указание подчиненным сотрудникам милиции уничтожить официальные документы, в том числе относительно незаконного внешнего наблюдения за Г.Гонгадзе, в результате чего создал препятствия органам досудебного следствия в раскрытии указанного убийства.