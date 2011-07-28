За сколько продать Евротранстелеком?

Фонд государственного имущества Украины (ФГИУ) объявил конкурс по отбору оценщика государственной доли в ООО "Евротранстелеком" в размере 4,9% уставного капитала.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФГИУ.

Согласно сообщению, оценка проводится с целью дальнейшей приватизации данной доли. Конкурс по отбору оценщика состоится 10 августа 2011 г.

Справка УНИАН. ООО "Евротранстелеком" является украинским телекоммуникационным оператором, который предоставляет услуги по аренде каналов связи, передачи данных и доступу к сети Интернет. Предприятие создано в 2001 г. по инициативе Министерства транспорта Украины при участии Фонда государственного имущества и ряда зарубежных и украинских инвесторов.

Балансовая остаточная стоимость основных средств, по состоянию на 31 марта 2011 г., составляла 246 млн. 367 тыс. грн., нематериальных активов - 1 млн. 333 тыс. грн.