В Украине не хватает противотуберкулезных лекарств

Представители фонда «Общественное движение «Украинцы против туберкулеза» и Международной журналистской ассоциации «Здоровье без границ» предупреждают об угрозе распространения в Украине мультирезистентного туберкулеза в связи с недостатком противотуберкулезных лекарств.

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в УНИАН председатель правления фонда "Общественное движение "Украинцы против туберкулеза" Виталий РУДЕНКО, в последние годы в стране сложилась неудовлетворительная система с финансированием из государственного бюджета противотуберкулезных мероприятий.

По его словам, Министерство здравоохранения Украины за полгода не приобрело ни одной упаковки противотуберкулезных препаратов.

«На сегодняшний день реальная потребность в закупках противотуберкулезных лекарств составляет около 170 миллионов гривен без учета расходов на вакцины. Тендеры по государственным закупкам начались лишь 17 мая и продолжались до 14 июля. За этот период были объявлены 240 тендеров на закупку лекарств, из них отменено 121, перенесено на неопределенный срок более 50. Общий объем централизованных государственных закупок лекарственных препаратов и вакцин составляет полтора миллиарда гривен с учетом региональных закупок – эта сумма дотягивает до 3,5 миллиардов гривен», - отметил В.РУДЕНКО.

Ссылаясь на публикации в прессе, он заявил, что «фактически оплата и поставка лекарств не состоялись».

В.РУДЕНКО также подчеркнул, если «с централизованными государственными закупками в этом году ситуация хоть и неопределенная, но прозрачная для общественности, то с региональными закупками и сроком их реализации вообще нет определенности».

В.РУДЕНКО отметил, что, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, в каждой стране должен быть годовой запас противотуберкулезных препаратов, а в Украине «за все годы независимости не было даже и полугодового запаса всех необходимых препаратов».

В то же время представители общественных организаций выразили обеспокоенность в связи с увеличением в Украине количества больных с мультирезистентной формой туберкулеза.

«Осложняется ситуация (со поставками лекарств) еще и тем, что если перерыв в приеме противотуберкулезных лекарств составляет от 7 до 10 дней, то в микобактерии, которая поразила больного, формируется резистентность (стойкость) к этому конкретному препарату, и бактерия на этот препарат не реагирует. И «обычный» больной туберкулезом может приобрести мультирезистентную форму болезни», - отметил В.РУДЕНКО.

Участники пресс-конференции обратили внимание, что Украина лидирует в Европе по количеству больных мультирезистентным туберкулезом.

По словам председателя правления Международной журналистской ассоциации "Здоровье без границ" Игоря ГОРБАСЕНКО, в настоящее время в государстве 21 тысяча больных мультирезистентным туберкулезом.

«Эти больные среди нас. Ключевое значение для борьбы с мультирезистентным туберкулезом имеет полноценное обеспечение лекарствами первого и второго ряда, которые в десятки раз дороже лекарств первого. Сама мультирезистентная форма развивается при прерывании лечения препаратами первого ряда. Именно таким образом возникла эта форма в 2000 году. Мы не можем допустить дальнейшего ухудшения ситуации с мультирезистентными больными и рост их количества, ухудшение эпидемической ситуации, как для населения Украины, так и для гостей Евро-2012. Противотуберкулезные мероприятия должны стать приоритетом для всех органов власти», - подчеркнул И.ГОРБАСЕНКО.

На пресс-конференции также отмечалось, что недофинансирование мероприятий по борьбе с туберкулезом может крайне отрицательно сказаться на репутации Украины, на решении Глобального фонда борьбы с ВИЧ/СПИДом, туберкулезом и малярией о выделении нашему государству средств на борьбу с этими заболеваниями.

Справка УНИАН. В Украине с 1995 года объявлена эпидемия туберкулеза. За эти годы от туберкулеза умерло около 150 тыс. чел.

Ежегодно в Украине регистрируется 30 тыс. новых больных туберкулезом, 8 тысяч умирает.

ВОЗ поставила Украину на седьмое место в Европе по распространенности туберкулеза и на второе - по химиорезистентной форме туберкулеза (наиболее опасной формой).