Заминированные машины в Лондоне оставили террористы из Глазго

Британская полиция пришла к выводу, что попытки терактов в Лондоне и нападение на аэропорт в Глазго осуществили одни и те же люди, передает во вторник вечером телеканал Sky News.

После того, как замысел подорвать два "Мерседеса" в Лондоне был раскрыт и взрывные устройства обезврежены, террористы направились в Шотландию, где также загрузили свой Jeep Cherokee канистрами с бензином и направили автомобиль в стену терминала аэропорта Глазго.

По данным источников Sky News, в тот момент полиция уже следила за одним из террористов, которых позже арестовали за причастность к подготовке терактов.

"Не то, чтобы они (полиция) следили за кем-то, кто хотел взорвать Великобританию, и упустили его. Скорее, пара человек, находящихся под арестом, навела их на другие имена, и одно из этих имен принадлежало кому-то, за кем уже следили", - объяснил корреспондент телеканала.

Между тем источники раскрыли имя человека, который получил сильные ожоги в результате инцицента в аэропорту Глазго. Это доктор Халид Ахмед (Khalid Ahmed). Имя второго человека, который находился в загоревшейся машине, было названо в понедельник. Билала Абдуллу (Bilal Abdulla) уже перевезли в Лондон для проведения следственных действий.

Всего по подозрению в причастности к неудавшимся терактам под стражей находятся восемь человек. Помимо Ахмеда и Абдуллы, которых арестовали сразу после теракта в Глазго 30 июня, в тот же день на трассе M6 в графстве Чешир задержали 26-летнего доктора Мохаммеда Ашу (Mohammed Asha) и его 27-летнюю спутницу.

В ночь на 1 июля возле станции "Лайм-стрит" в Ливерпуле задержали 26-летнего мужчину. Затем двух человек 25 и 28 лет арестовали в шотландском городе Пейсли, и, наконец, 2 июля в международном аэропорту Брисбена в Австралии задержали 27-летнего доктора Мохаммеда Ханифа (Mohammed Haneef), выходца из Индии.

Лента.ру