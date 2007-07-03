Украина эвакуирует из Сектора Газа еще 20 человек

Украина готова провести еще одну операцию по эвакуации украинских граждан из Сектора Газа.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК, который находится с рабочим визитом в Сербии.

Он отметил, что еще около 20 человек хотят вернуться в Украину.

«Мы опять проведем операцию по эвакуации – так же, как мы ее провели в прошлый раз», - заверил он.

Как сообщал УНИАН, из зоны конфликта в Сектор Газа (Палестинская Национальная Автономия) в конце июня были эвакуированы 26 украинских женщин и 65 детей.