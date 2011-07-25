УПЦ КП проводит крестный ход памяти князя Владимира

В четверг, 28 июля, в День памяти Святого равноапостольного великого князя Киевского Владимира, Украинская православная церковь Киевского патриархата будет отмечать годовщину Крещения Киевской Руси-Украины.

Как сообщает пресс-центр Киевской Патриархии УПЦ КП, по этому случаю во Владимирском патриаршем кафедральном соборе (бульвар Шевченко, 20) состоятся торжественные богослужения: 27 июля с 17.00 - Всенощная , 28 июля с 10.00 - Божественная литургия.

Богослужение возглавит Патриарх Киевский и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТ в сослужении епископата и духовенства Киевского Патриархата.

После литургии от Владимирского собора до памятнику Святому Владимиру пройдет крестный ход. В прошлом году в аналогичном крестном ходе приняли участие около 20 тыс. человек, из которых 1,5 тыс. – духовенство. В этом году также ожидается прибытие большого количества паломников со всех регионов Украины. Особенностью нынешнего крестного хода станет остановка его участников на Софийской площади для совершения молебна по случаю 1000-летия закладки собора Святой Софии.

Праздничные мероприятия проводятся в соответствии с решением Священного Синода УПЦ Киевского патриархата от 13 мая 2011 г. О времени, месте и цели их проведения Патриарх Киевский ФИЛАРЕТ заблаговременно сообщил представителям государственной и местной власти, правоохранительных органов, от которых получены все необходимые согласования.

УПЦ КП приглашает всех прихожан принять участие в праздничном богослужении и крестном ходе.

После совершения молебна на Владимирской горке возле памятника святому равноапостольному князю Владимиру Святейший Патриарх ФИЛАРЕТ по традиции осуществит подход к прессе.