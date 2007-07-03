Еврокомиссия настаивает: визы для украинцев не могут стоить больше 35 евро

Европейская комиссия подготовила изменения в Общую консульскую инструкцию, которыми, в частности, предлагает странам-членам, привлекающим компании-посредники к выдаче виз, договариваться с ними таким образом, чтобы это не приводило к общему повышению стоимости виз для граждан третьих стран.

Об этом в интервью УНИАН заявил вице-президент Еврокомиссии, который отвечает за вопросы юстиции, свободы и безопасности, Франко ФРАТТИНИ.

“В этих предложениях, в частности, отмечается, что при привлечении аутсорсинговых компаний общая сумма сборов с граждан за консульские услуги по обработке запросов и за услуги компании-посредника не должна превышать сумму сборов, установленную в Дополнении 12, то есть для Украины, общая стоимость сборов не должна превышать 35 евро”, - сказал он.

По его словам, сейчас эти предложения обсуждаются в Совете ЕС и Европарламенте.

Вице-президент Еврокомиссии отметил, что новые предложения были разработаны с целью улучшить организацию выдачи виз, учитывая намерения ЕС перейти к сбору биоматематических данных при выдаче виз.

По его словам, в предложениях также отмечается, что несмотря на то, будут ли обрабатываться визовые запросы непосредственно консульскими учреждениями, или с помощью посреднических компаний, должна быть обеспечена защита персональных данных граждан, подающих заявки на получение виз.

Как сообщал УНИАН, с 1 марта посольства Бельгии и Нидерландов начали прием документов на выдачу виз от украинцев через специальный Центр обработки визовых запросов, созданный фирмой VFS. Стоимость услуги в центре - 170 грн. (приблизительно 25 евро). Кроме того, граждане должны оплатить стоимость визы - 35 евро. Всю оплату нужно осуществлять в Центре обработки визовых запросов. Посольство Германии также заявило о том, что будет назначать время для первой встречи при посредничестве компании VFS. Стоимость услуги - 5 евро плюс стоимость визы - 35 евро.

2 марта Чрезвычайный и Полномочный посол Франции в Украине Жан-Поль ВЕЗИАН заявил, что Франция и Италия также рассматривают возможность сотрудничества с компанией VFS для выдачи виз украинским гражданам.

Согласно предоставленным посольствами указанных стран сведениям, компания VFS сотрудничает с 46 посольствами государств-членов ЕС в 18 странах мира, в том числе с представительствами Бельгии, Нидерландов и Великобритании в Москве.

18 июня Украина и ЕС подписали соглашение об облегчении визового режима, которой установлено, что максимальная стоимость виз не должна превышать 35 евро. В тот же день во время заседания Совета сотрудничества Украина-ЕС в Люксембургуе украинской МИД обнародовал заявление, в котором выразил пожелание относительно унификации перечня документов, которые необходимо подавать в консульства для получения виз, а также, относительно деятельности посредников и недопустимости реального повышения стоимости виз из-за использования посольствами отдельных стран-членов ЕС посреднических компаний.