Главный милиционер Киева подаст в суд на Тимошенко

Начальник Главного управления МВД Украины в городе Киеве Алексей КРИКУН намерен обратиться с иском к лидеру БЮТ Юлии ТИМОШЕНКО, которая обвинила его в «крышевании» земельного и строительного бизнеса в столице.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом А.КРИКУН заявил сегодня на пресс-конференции.

«То, что она сказала обо мне лично, что я «крышую» строительный бизнес… То на этот счет я буду обращаться в суд о защите чести и достоинства», - сказал А.КРИКУН.

Кроме этого, он отметил, что Ю.ТИМОШЕНКО упоминает в негативном контексте работу столичной милиции, «когда ей выгодно».

Как сообщал УНИАН, в ночь с 27 на 28 июня на улице Березняковской в Киеве неизвестные избили людей, которые боролись против застройки сквера. В результате этого инцидента 13 человек были госпитализированы в больницу с тяжелыми травмами.

Киевская милиция 28 июня возбудила уголовное дело по этому факту по ч.2 ст.296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Украины.

29 июня Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что будет инициировать отставку мэра Киева Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО из-за избиения людей на улице Березняковской.

В связи с этими событиями, Ю.ТИМОШЕНКО также не исключила, что столичная милиция тесно связана с представителями «земельной мафии» в Киеве.

Также лидер БЮТ требовала от премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА провести соответствующее расследование факта избиения людей и рассмотреть целесообразность пребывания в должности руководителя столичной милиции.