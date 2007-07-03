Погода до конца недели

Завтра в Украине ожидается переменная облачность, в западных, местами северных и центральных областях кратковременный дождь, гроза; днем на западе кое-где сильные дожди, град, шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 16-21°; днем 26-31°, в южной части до 35°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 16-21°. В Закарпатье пройдут кратковременные дожди, грозы, днем местами сильные дожди, град, порывы ветра на высокогорье до 25 м/с. Температура ночью 16-21°, днем 26-31° (в горах ночью 8-13°, днем 16-21°).

5 июля Украинский гидрометцентр также прогнозирует переменную облачность. В западной части страны дожди, местами сильные, грозы, в отдельных районах град, шквалы 17-22 м/с. На остальной территории кратковременные дожди (в восточной части и в Крыму преимущественно без осадков). Температура ночью 15-20°, днем 25-30°, в западных областях понижение температуры ночью до 11-16°, днем до 19-24°; в южной и восточной части температура ночью 17-22°, днем 31-36°. В Закарпатье ожидаются сильные дожди, грозы, местами град, порывы ветра в горах до 24 м/с; температура ночью 13-18°, днем 18-23° (в горах ночью 5-10° тепла, днем 9-14°).

6 июля ожидается ослабление осадков и понижение температуры ночью до 11-16°, днем до 19-24°; в южной и восточной части температура ночью 17-22°, днем ослабление жары (кроме крайнего востока) до 24-29°. В Закарпатье ожидается небольшой дождь; температура ночью 10-15°, днем 18-23°.

7 июля в большинстве областей пройдут кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 10-16°, на побережье морей до 20°; днем 18-24°, на востоке и юге до 29°. В Закарпатье также кратковременные дожди, грозы, температура ночью 10-15°, днем 18-23° (в горах ночью 4-9° тепла, днем 10-15°).

8 июля преимущественно без осадков, только ночью в северных и восточных областях местами небольшой кратковременный дождь, гроза. Температура ночью 10-16°, днем 21-27°, на юге Одесской области до 30°. В Закарпатье осадков не ожидается, температура ночью 10-15°, днем 21-26°.

4 июля в г. Киеве и области переменная облачность, утром и днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 18-20°, днем 28-30°; по области ночью 16-21°, днем 26-31°.

5 июля ночью местами пройдет кратковременный дождь, днем ожидаются сильные дожди. Ветер южный с переходом на западный, 5-10 м/с, днем 5 июля местами шквалы 17-22 м/с. Температура ночью 15-20°, днем 25-30°.

6 июля в г. Киеве и области ожидаются дожди, грозы, в отдельных районах град. Ожидается понижение температуры ночью до 11-16°, днем до 19-24°.

7 июля пройдет кратковременный дождь с грозой. Температура ночью 10-15°, днем 19-24°.

8 июля местами небольшой дождь ночью, днем без осадков. Температура ночью 10-15°, днем 21-26°.