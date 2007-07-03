07.07.2007 Украину накроет свадебный бум

На ближайшие две субботы – 7 и 14 июля – в Украине подано рекордное количество заявлений на заключение браков. Об этом сообщил министр юстиции Александр ЛАВРИНОВИЧ со ссылкой на данные органов регистрации актов гражданского состояния (РАГС) Министерства юстиции Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минюста, А.ЛАВРИНОВИЧ отметил, что количество заключенных в эти дни браков почти в 1,5–2,5 раза превысит средние показатели. Так, если 30 июня этого года в Украине было заключено 2192 брака, то 7 июля ожидается заключение 5221 брака, 14 июля – 4321 брака.

Такие тенденции, по словам министра, работники РАГСов объясняют суевериями молодых относительно даты 7.07.2007, которая, якобы, является счастливой, поскольку содержит три цифры 7.

Что же касается 14 июля, сообщил А.ЛАВРИНОВИЧ, то повышенное количество свадеб в этот день является также следствием брачного ажиотажа, связанного с 7 июля. Поскольку РАГСы физически не в состоянии заключить браки всех, кто хотел подать заявление на 7 июля, часть таких заявлений была принята на 14 июля. Кроме того, «сдвиг» брачного бума на одну неделю работники РАГСов связывают с народными традициями, поскольку на 7 июля приходится завершение Петровского поста и праздник Ивана Купала.

По словам министра, последнее обстоятельство особенно чувствуется в разрезе областей. Так, в регионах где религиозные традиции более присущи населению, - это западные и в известной степени центральные регионы, на 7 июля приходится количество свадеб, которое является даже меньше, чем обычно регистрируется в другие выходные дни. В то же время 14 июля здесь ожидается настоящий свадебный ажиотаж.

Так, например, в Винницкой области 7 июля будет зарегистрировано всего 24 брака (в то время, как 30 июня было заключено 43 брака, на 14 июля планируется 125 браков).

Совершенно иная картина, по словам министра, наблюдается в восточных, южных регионах, а также в Киеве и Киевской области, где брачный бум приходится именно на 7 июля.

Так, в Автономной Республике Крым 7 июля ожидается регистрация 305 браков (30 июня – 118, 14 июля – 125), в г. Севастополе 7 июля – 79 браков (30 июня – 44, 14 июля – 37), а в г. Киеве 7 июля планируется заключить 233 брака (30 июня - 149, 14 июля – 194 брака).