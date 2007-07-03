Ющенко просит Януковича стать прорабом

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО просит премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА лично проконтролировать финансирование бюджетных программ, направленных на социальную поддержку студенчества.

Как сообщает пресс-служба главы государства, соответствующее письмо Президент Украины направил руководителю правительства.

«Прошу взять под личный контроль своевременность и полноту осуществления расходов на указанные программы, поручить Министерству финансов Украины пересмотреть ежемесячную роспись Государственного бюджета Украины с целью более пропорционального распределения средств по указанным программам на протяжении года», – говорится в письме В.ЮЩЕНКО к В.ЯНУКОВИЧУ.

«На сегодня финансирование некоторых бюджетных программ, направленных на социальную поддержку студенчества, находится на низком уровне», – отмечает В.ЮЩЕНКО. В частности, до сих пор не началось финансирование мероприятий по программе «Ремонт общежитий для учеников профессионально-технических учебных заведений, студентов», недостаточно финансируется льготный проезд для студентов и т. п. Мероприятия по физической и спортивной подготовке ученической и студенческой молодежи за пять месяцев этого года профинансированы только на 24,7% от годового плана, а финансирование льготного проезда студентов за тот же период составляет только 30,6% от плана на год.