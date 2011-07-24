Прокуратура закрыла продсклад после отравления в "Альбатросе"

Прокуратура Севастополя настояла на временном запрете эксплуатации и обороте пищевых продуктов с продовольственного склада одного из поставщиков продукции в детские оздоровительные заведения города и Крыма, закрытом санитарными службами на второй день после массового отравления детей в оздоровительном лагере «Альбатрос».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе городской прокуратуры, при проверке стало известно, что 13 июля текущего года, через день после массового отравления детей в оздоровительном лагере "Альбатрос", главный врач районной СЭС в связи с имеющимися нарушениями требований законодательства (необходимость проведения ремонта помещения, отсутствие горячей воды и дезинфицирующих веществ) вынес постановление о временном запрете эксплуатации и обороте пищевых продуктов с продовольственного склада данного общества. Однако, вопреки ст. 22 Закона Украины "Об обеспечении санитарного и эпидемиологического благополучия населения", без устранения нарушений со стороны ООО, то же должностное лицо районной санитарно-эпидемиологической станции 18 июля приняло решение о возобновлении деятельности указанного предприятия.

Прокуратурой города Севастополя был внесен протест с требованием отменить незаконное решение. Через день и.о. главного государственного санитарного врача Севастополя Роман ПРОСКУРНИН удовлетворил протест прокуратуры, решение о возобновлении деятельности предприятия-поставщика пищевой продукции отменил.

Как сообщал УНИАН, 12 июля в Севастополе в оздоровительном лагере «Альбатрос» получили пищевое отравление 69 детей из России и 9 вожатых. В тот же день они были госпитализированы в городскую инфекционную больницу №8. 14 июля они были выписаны из этого лечебного учреждения и на второй день отправлены домой в Россию.

Прокуратурой города Севастополя по факту массового отравления детей и взрослых в детских лагерях «Альбатрос» и «Нахимовец» было возбуждено уголовное дело по ст.137 ч.2 УК Украины. Проведение досудебного следствия поручено Следственному управлению УМВД в Севастополе.

Предварительно причиной массового пищевого отравления в севастопольском детском оздоровительном лагере «Альбатрос» является стафилококк, выявленный у четверых сотрудников пищеблока и на технологическом оборудовании пищеблока.

Только в севастопольском регионе после проверок была временно приостановлена эксплуатация 5 детских оздоровительных заведений.