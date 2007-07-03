Испания признала голодомор в Украине актом геноцида

Конгресс депутатов Королевства Испания признал Голодомор 1932-33 годов в Украине актом геноцида украинского народа.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе народного депутата Украины V созыва Сергея БЫЧКОВА со ссылкой на заместителя спикера Конгресса депутатов Испании Игнасио ХИЛЕМ ЛАСАРО.

Как сказал И.ХИЛЕМ ЛАСАРО, который возглавляет Межпарламентскую группу дружбы Испания-Украина, соответствующее решение было принято 25 июня.

В свою очередь руководитель группы Верховной Рады Украины по межпарламентским связям с Королевством Испания С.БЫЧКОВ отметил, что “таким образом устанавливается историческая справедливость, а на уровне современных отношений с королевством Испания открывает новые возможности для сотрудничества, в частности в гуманитарной сфере».