В ХХІ веке табак убьет 1 миллиард людей

Около миллиарда человек погибнут в этом столетии от болезней, связанных с курением, если правительства как развитых, так и бедных стран не примут серьезных мер по предупреждению этой привычки.

Как передает Рейтер, об этом заявил глава антитабачной инициативы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Дуглас БЕТЧЕР, выступая на открытии всемирной антитабачной конференции в Бангкоке.

"Табак - дефектный продукт. Он убивает половину своих потребителей", - сказал Д.БЕТЧЕР.

"Он убивает 5,4 миллиона человек в год, и половина этих смертей приходится на развивающиеся страны. Это как если бы каждый час падал один гигантский самолет", - сказал Д.БЕТЧЕР.

По его словам, с учетом того, что уровень курения во многих развивающихся странах растет, особенно среди тинейджеров, ежегодное число смертей может в течение следующих 20 лет увеличиться до 8,3 миллиона.

Однако если на правительственном уровне будут приняты такие меры, как агрессивное налогообложение, запрет на рекламу сигарет и курение в офисах и общественных местах, уровень курения к 2050 году мог бы сократиться вдвое, считает глава антитабачной инициативы ВОЗ, приводя в пример страны с антитабачным законодательством, в том числе Сингапур, Австралию и Таиланд. "Если мы сделаем это, то к 2050 году сможем спасти 200 миллионов жизней", - подчеркнул он.

В ходе всемирной антитабачной конференции представители 147 стран могут договориться о введении запретов или ограничений на международную рекламу сигарет (шаг, касающийся таких мероприятий, как Формула-1), а также должны обсудить другие действия, направленные на предотвращение курения и контрабанды табачных изделий.