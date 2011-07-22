Fitch улучшило прогноз 8 украинских банков (список)

Международное рейтинговое агентство Fitch улучшило прогноз по рейтингам восьми украинских банков со "стабильного"до "позитивного" на фоне аналогичного действия по суверенному рейтингу Украины, следует из сообщения агентства.

Fitch улучшило прогноз по рейтингам УкрСиббанка, Укрсоцбанка, Банка Форум (Forum), ПроКредит Банка Украина (ProCredit Украина), Правэкс-Банка и ВТБ Банк (Украина), а также Укрэксимбанка и Ощадбанка.

Ранее в четверг Fitch улучшило прогноз по суверенному долгосрочному рейтингу дефолта эмитента (РДЭ) Украины по обязательствам в иностранной и национальной валюте до "позитивного" со "стабильного".

Fitch тогда подтвердило долгосрочные суверенные рейтинги государства на уровне "B" и краткосрочный РДЭ - также на уровне "B".

Страновой "потолок" рейтинга Украины был подтвержден на уровне "B".

Пересмотр прогноза отражал то, что дефицит бюджета Украины значительно снижается в 2011 году благодаря экономическому восстановлению и сокращению расходов.

В июле, отмечает РИА "Новости", правительство Украины получило одобрение от парламента на проведение непопулярной пенсионной реформы, что, по мнению экспертов Fitch, подтверждает нацеленность на решение среднесрочных фискальных задач и осуществление по крайней мере части реформ, оговоренных с МВФ.