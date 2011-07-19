Апелляционный суд подтвердил, что магазин «Сяйво» - коммунальный

Сегодня Киевский апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева, которым помещение книжного магазина «Сяйво» было возвращено в коммунальную собственность.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации.

После подтверждения апелляционной инстанцией решение Хозяйственного суда Киева обрело законную силу. Это является основанием для регистрации помещения как объекта собственности территориальной общины, подчеркивается в сообщении.

Заместитель председателя КГГА Александр ПУЗАНОВ подтвердил намерение киевской власти возобновить работу книжного магазина как можно скорее.

«Отныне мы начинаем комплекс мероприятий по организации на месте «Сяйва» современного книжного магазина. Сразу после регистрации права собственности на помещение в нем начнутся ремонтные работы, – сообщил А.ПУЗАНОВ. – Когда они будут закончены, каждый желающий получит возможность приобрести классическую или современную литературу украинских и зарубежных авторов в самом известном книжном магазине столицы. Надеемся возобновить работу книжного магазина ко Дню освобождения Киева».

Как сообщалось, помещение книжного магазина, площадью 363,8 кв. м, которе находится по адресу ул. Красноармейская, 6, было продано в сентябре 2009 года. В дальнейшем помещение сначала было сдано в аренду, а затем перепродано.

Судами признаны недействительными: результаты аукциона по продаже помещения книжного магазина «Сяйво», договор купли-продажи помещения книжного магазина «Сяйво», который был заключен между Шевченковским районным советом и ООО «Абриль-студио» в 2009 году, а также договор, по которому помещение было перепродано в пользу третьего лица.