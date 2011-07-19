Луганские чиновники думали, что женщины вынашивают детей 2-3 месяца

В Луганской области сотрудники СБУ разоблачили противоправную деятельность группы должностных лиц одного из районных управлений труда и социальной защиты населения, которые систематически присваивало средства государственного бюджета, предназначенные для выплат социальной помощи семьям с детьми и малообеспеченным.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Установлено, что правонарушители вносили недостоверную информацию в автоматическую систему обработки пенсионной документации. Так, вводя в компьютерную программу паспортные данные подставных лиц, они фабриковали информацию об их тяжелом материальном положении. При этом не оформлялись ни личные дела получателей, ни другие документы. Незаконно назначенные социальные выплаты злоумышленники перечисляли на счета родственников и знакомых и снимали через банкоматы.

Оперативниками разоблачены 14 таких «попрошаек», «инвалидов» и «матерей-героинь». В частности, холостой 18-летний парень оказался мужем женщины-инвалида и отцом троих детей, которые почему-то появлялись на свет с интервалом в 2-3 месяца. Некоторые получатели даже не знали, что им начислены социальные выплаты, которые присваивает кто-то другой, отметили в СБУ. Эти люди ранее обращались за социальной помощью, но не получили ее. Ксерокопии их документов злоумышленники использовали для открытия банковских счетов. Каждому из подставных лиц должностные лица-мошенники успели незаконно начислить в среднем по 10 тыс. грн.

Проведенной по инициативе СБУ ревизией КРУ подтверждено, что вследствие противоправного начисления и выплаты социальной помощи лицам, не имеющим на это права, государственному бюджету нанесен ущерб на сумму свыше 140 тыс. грн.

Службой безопасности Украины в отношении должностных лиц, причастных к уголовной сделке, возбуждено уголовное дело по ст.191 Уголовного кодекса Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением).

Ведется следствие.