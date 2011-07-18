Налоговики перечислили в госбюджет на 40 млрд. грн. больше

Государственная налоговая служба Украины (ГНСУ) в январе-июне 2011 года перечислила в общий фонд госбюджета 90 млрд. грн., что на 40 млрд. грн. больше, по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году. План Министерства финансов перевыполнен на 2,4%, в бюджет дополнительно поступило 2 млрд. грн.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ГНСУ, такие данные озвучил председатель службы Виталий ЗАХАРЧЕНКО во время заседания коллегии ГНСУ на прошлой неделе.

«Мы наблюдаем позитивную динамику выполнения плановых показателей, достигнута стабильность в поступлении налогов. Благодаря динамическим наработкам в общий фонд госбюджета собрано 90,5 млрд. грн. Это на 40 млрд. грн. превышает сбор в прошлом году», – отметил он.

По словам В.ЗАХАРЧЕНКО, в январе-июне 2011 года в сводный бюджет налоговики перечислили 128,183 млрд. грн., в том числе в госбюджет – 93,723 млрд. грн., в местные бюджеты – 34,46 млрд. грн.

В полном объеме использован бюджетный ресурс на возмещение налога на добавленную стоимость (НДС). В частности, на счета налогоплательщикам возмещено 21 млрд. грн. НДС.