В Нежине борются с хронической почечной недостаточностью

15 июля в Нежинской центральной городской больнице открыто амбулаторное отделение гемодиализа для больных хронической почечной недостаточностью 3-4 степеней.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, открытие отделения стало возможным благодаря реализации в Черниговской области соответствующей правительственной программы по помощи хроническим больным почечной патологией, инициированной Комитетом Верховной Рады по вопросам здравоохранения.

Амбулаторное отделение оснащено 6 современными аппаратами «искусственной почки» импортного производства и вспомогательным оборудованием стоимостью 1 млн. 300 тыс. грн., которые поступили в какчестве гуманитарной помощи.

Как сообщил главный врач нежинской городской больницы Владимир ЛЕВКОВСКИЙ, из местного бюджета было выделено 260 тыс. грн., которые направлены на капитальный ремонт отделения.

Отделение будет обслуживать пациентов не только из Нежина и Нежинского района, но и страдающих хронической почечной недостаточностью из Борзнянского, Бахмачского, Носовского, Бобровицкого районов, решается вопрос о помощи жителям Куликовского района, которые раньше вынуждены были получать процедуру по очистке крови в областной больнице.

«Хотя такая процедура и стоит около одной тысячи гривен, наши пациенты ничего не платят, о чем позаботилась областная государственная администрация, - сообщил В.ЛЕВКОВСКИЙ, - соответствующие специалисты из областной больницы обеспечили нас всем необходимым, чтобы пациенты ни в чем не чувствовали дефицита».

Сейчас в отделении процедуру гемодиализа проходит 21 больной, которых обслуживают 14 специалистов.

Участие в открытии отделения принял глава облгосадминистрации Владимир ХОМЕНКО, который подарил терапевтическому отделению больницы современный кардиологический дефибрилятор.