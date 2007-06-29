Буковые леса в Карпатах внесены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО

Комитет всемирного наследия сегодня внес два объекта природного наследия в Список всемирного наследия ЮНЕСКО: Национальный парк дикой природы Тейде (Испания) и девственные буковые леса в Карпатах (Словакия, Украина).

Об этом УНИАН сообщили в Бюро информации общественности Комитета всемирного наследия.

Девственные буковые леса в Карпатах (Словакия, Украина) являются заповедным районом, расположенным на территории двух стран. Он представляет собой цепочку из десяти отдельных заповедников, расположенных вдоль оси длиной в 185 км, протянувшейся от Раховских гор и Черногорского массива в Украине, переходящей на западе в Полонинский хребет, вплоть до гор Буковске Врхи и Вигорлат в Словакии.

Все десять заповедников являются прекрасным образцом девственных лесов, представляющих собой сложные экосистемы умеренного климатического пояса. Здесь сохранились условия, позволяющие проводить наиболее полные исследования экологических структур и процессов произрастания европейского бука в различных средах.

Буковые леса Карпат являются бесценным генетическим хранилищем бука и других видов живой природы, существующих с ним в соседстве и зависящих от обуславливаемых им экосистем. Эти леса также свидетельствуют о процессах восстановления и развития земных экосистем и поселений, начавшихся с момента завершения последнего ледникового периода, и продолжающихся в наши дни.

Национальный парк дикой природы Тейде (Испания) расположен на острове Тенериф и занимает территорию в 18 тыс. 990 га. Его главная достопримечательность – самая высокая вершина Испании - стратовулкан Тейде-Пико Виехо высотой в 3 тыс. 718 м. Достигая высоты в 7 тыс. 500 м по отношению к уровню морского дна, он числится третьим в списке высочайших вулканических образований мира. Вершина расположена в восхитительной по своей красоте местности. Впечатление усиливается под влиянием атмосферных условий, непрерывно создающих игру пейзажных форм и красок. Вулкан будто бы погружен в «море облаков», создающих в глазах наблюдателя неповторимый фон. Национальный парк Тейде имеет всемирное значение: здесь сохранились следы геологических процессов, определяющих эволюцию океанских островов. Его изучение существенно дополнит данные, полученные в результате наблюдений за такими объектами всемирного наследия как Национальный парк «Гавайские вулканы» (США).