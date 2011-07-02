На Буковине иностранец пытался сбыть 5 килограммов ртути

В рамках противодействия незаконному обращению опасных химических веществ сотрудниками Управления СБУ в Черновицкой области задержан уроженец Буковины, в настоящее время гражданин иностранного государства, во время сбыта им 5 кг химического вещества 1-го класса опасности (металлической ртути).

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Черновицкой области, опасное вещество изъято.

По материалам СБУ в отношении задержанного лица, которое уже ранее привлекалось к уголовной ответственности, милицией возбуждено дело по ч.1 ст. 321 (незаконное приобретение, хранение с целью сбыта ядовитых или сильнодействующих веществ) Уголовного кодекса Украины, которой предусматривается лишение свободы сроком до 3-х лет.

Справка УНИАН. Предельно допустимая концентрация паров ртути (группа тиоловых ядов) в воздухе составляет 0,0003 мг/куб. м, а острое отравление человека наступает при 0,13-0,80 мг/куб. м. Интоксикация же со смертельным исходом развивается при вдыхании 2,5 г паров ртути.