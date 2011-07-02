Продажа сельхоз земли - в «одни руки» будут давать 1,5 тысячи гектаров

При продаже земли сельскохозяйственного назначения один покупатель сможет купить не более 1,5 тыс. гектаров.

Об этом в эфире то-шоу «Шустер-Live» в пятницу заявил министр аграрной политики и продовольствия Украины Николай ПРИСЯЖНЮК.

"Покупка земли в одни руки будет ограничена", - сказал он.

По словам министра, в среднем каждый человек сможет купить не более чем полторы тысячи гектаров земли, но в целом это будет зависеть от того, в какой климатической зоне будет находиться земельный участок.

Кроме того, добавил Н.ПРИСЯЖНЮК, покупатель пая перед покупкой должен будет обнародовать свои доходы.

"Мы предусматриваем обязательное декларирование доходов, чтобы можно было купить земельный пай", - заметил он.

По словам Н.ПРИСЯЖНЮКА, в настоящее время в государстве слышно очень много сетований о том, что землю будут скупать через подставных лиц.

"Я хотел бы увидеть, кто сегодня готов кому-то дать даром 3-4 млн. грн. для купли земли, учитывая, что пай приблизительно 4 га", - сказал он.

Н.ПРИСЯЖНЮК также отметил, что правительство также предлагает ряд механизмов по предотвращению спекуляций на рынке земли. По его словам, если человек захочет продать купленный пай, то "должен будет заплатить 100% пошлины в первый год, 90% - во второй, и так до десятого года".

"То есть экономически тебя поставят в такие рамки, что перепродавать землю ранее, чем через 10 лет, будет экономически невыгодно », - сказал он.