Янукович вмешался в угрожающую ситуацию с подпиской

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ поручил правительству принять срочные и безотлагательные меры по обеспечению проведения подписной кампании на следующий год.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Как отмечается в сообщении, “несогласования между ведомствами привели к угрожающей ситуации, сложившейся с подпиской на печатные издания на 2012 год”. В частности, в марте этого года был принят новый порядок предоставления справок о себестоимости продукции, которые теперь должно подтверждать Министерство экономического развития и торговли. В то же время «Укрпочта», которая является официальным распространителем печатных изданий, не проинформировала об изменении порядка предоставления справок о себестоимости. «В результате этих чисто формальных, бюрократических препятствий возникла реальная угроза завышения цены на подписку», - констатируют в пресс-службе Президента.

В сообщении отмечается, что 30 июня закончился срок представления редакциями данных в каталогу ГП «Пресса», где нужно указать цену на издание, а издатели, которые не были своевременно предупреждены, подали свои справки, как и ранее, в Государственную инспекцию по контролю над ценами, а не в Министерство. Таким образом, издатели и журналисты высказали обоснованные опасения, что могут сформироваться завышенные цены на подписку изданий и обратились к премьер-министру с письмом и предложениями по выходу из угрожающего положения.

“Принимая во внимание важное общественное влияние печатных изданий, в ситуацию вмешался Президент Украины”, - говорится в сообщении пресс-службы. В.ЯНУКОВИЧ с целью недопущения срыва подписной кампании поручил правительству обеспечить оперативное согласование справок издателей о плановой и фактической себестоимости подписного издания для выполнения Порядка использования средств, предусмотренных в госбюджете для возмещения расходов на подписку и распространение отечественной прессы.