Надходження від приватизації перевищили річний план

В Україні з початку 2011 року (станом на 30 червня) від приватизації державного майна до Держбюджету надійшло 10 млрд. 958 млн. грн., що становить 109,58% від завдання, передбаченого на поточний рік.

Про це УНІАН повідомили у Фонді державного майна України (ФДМУ).

Крім того, надходження коштів до Держбюджету від оренди державного майна на кінець червня становили 410 млн. грн. – 62,6% річного плану. За цей же період до Держбюджету надійшло 166 млн. грн. дивідендів, що становить 111,4% річного плану.

Нагадаємо, основні надходження від приватизації в розмірі 10 млрд. 575 млн. грн. було отримано ФДМУ від продажу 92,79% акцій ВАТ «Укртелеком». Ще 115 млн. 734 тис. грн. надійшли за реалізований 25,49% держпакет акцій ПАТ "Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України".

Найбільшими платниками дивідендів на державну частку в статутних капіталах господарських товариств на сьогодні виступили ВАТ "Турбоатом" (42,6 млн. грн.), ПАТ "Київенерго" (23,6 млн. грн.), ПАТ "Дніпроенерго" (28,37 млн. грн.), ПАТ "Укргідроенерго" (17,7 млн. грн.).