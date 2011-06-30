На Луганщине молния убила человека

В Луганской области от поражения молнией погиб человек, и еще один – пострадал.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера в 19.30 в с. Криворожье Брянковского городского совета во время дождя на открытом участке спортплощадки.

Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.