На Луганщине молния убила человека
08:52, 30 июня 2011Общество
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Еще один потерпевший - в больнице
В Луганской области от поражения молнией погиб человек, и еще один – пострадал.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, несчастный случай произошел вчера в 19.30 в с. Криворожье Брянковского городского совета во время дождя на открытом участке спортплощадки.
Пострадавшую в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.
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