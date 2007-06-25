Янукович на пресс-конференции подведет итоги первого полугодия 2007 года

В среду, 27 июня, в 10.00 начнется пресс-конференция премьер-министра Виктора ЯНУКОВИЧА по итогам первого полугодия 2007 года: “Компетентность, лидерство, результативность”.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Кабинета министров, пресс-конференция будет проходить в Президент-отеле “Киевский” (ул.Госпитальная, 12, Конгресс-холл).

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