Табачник советует абитуриентам не спешить в приемные комиссии

Министр образования и науки, молодежи и спорта Украины Дмитрий ТАБАЧНИК прогнозирует, что в этом году не менее 50% выпускников школ смогут обучаться в высших учебных заведениях за средства государственного бюджета.

Об этом Д.ТАБАЧНИК сказал во время он-лайн конференции, организованной изданием “Аргументы и факты в Украине» 25 июня.

Министр отметил, что в прошлом году в Украине было 338 тыс. выпускников 11-х классов, а в этом году - 190 тыс. чел. Уменьшение количества выпускников обусловлено демографической ситуацией в государстве. Кроме того, в этом году выпускались те дети, которые 11 лет тому назад получили право идти в школу или в 6, или в 7 лет.

“В связи с сокращением количества выпускников, будет и небольшое, в пределах 10-20%, сокращение бюджетного заказа. Но в процентах возможность поступить «на бюджет» в этом году все равно будет выше. Если в прошлом году такие места охватывали 40% выпускников, то в этом году будет более 50%”, - сказал Д.ТАБАЧНИК.

Он отметил, что места в вузах по естественным и техническим направлениям подготовки специалистов не сокращаются. “Спешить же и выстаивать длинные очереди при подаче документов в вузы не стоит. В этом году их будут принимать с 1 по 31 июля включительно. Также министерство ввело систему «Электронное поступление». Вы можете подать документы с помощью собственной электронной почты, используя при авторизации номера сертификата и аттестата”, - отметил министр.

Он напомнил, что все, кто зарегистрирован с помощью электронной системы, в течение 5 дней после опубликования списков зачисленных в вузы, должны принести оригиналы документов.