Кобзона освистали в Одессе

Российского певца Иосифа КОБЗОНА освистали во время концерта в Одесском театре музыкальной комедии.

Как передает корреспондент УНИАН, 27 слушателей концерта И.КОБЗОНА были выведены нарядами местной милиции из зала и задержаны. Их обыскали в фойе театра и отвезли в Приморский райотдел милиции.

Напряжение в зале возникло вследствие невосприятия ряда песен московского гастролера частью публики, находившейся преимущественно на балконе и галерке. Эти зрители откликались на исполненные им песни продолжительным свистом. Так случилось уже после исполнения И.КОБЗОНОМ первой из песен, вопреки тому, что большинство зрителей аплодировали исполнителю.

После второй песни ситуация повторилась. Представители охраны И.КОБЗОНА и некоторые зрители пытались вывести из зала группу молодых людей, однако безуспешно - еще несколько произведений певец заканчивал под свист части публики.

Примерно через полчаса после начала концерта в театр прибыли сотрудники милиции и вывели группу людей, нарушавших порядок, которыми, по предварительным данным, оказались не только одесситы, но и жители соседних регионов.

Это первый подобный инцидент в ходе нынешнего турне российского исполнителя по Украине. В заключение выступления артист сказал, что очень любит Одессу и считает произошедшее «недоразумением».