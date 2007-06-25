130 вузов Украины остались без лицензий (список)

Министерство образования и науки Украины обнародовало список из 130 вузов и филиалов высших учебных заведений, которым аннулированы лицензии или прекращена деятельность за нарушение Лицензионных условий предоставления образовательных услуг в сфере высшего образования и действующего законодательства. Таким образом, вузы, которые вошли в этот список, не могут осуществлять образовательную деятельность и набирать студентов.

Список смотрите здесь.