130 вузов Украины остались без лицензий (список)
11:00, 25 июня 2007Общество
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Минобразования обнародовало информацию
Министерство образования и науки Украины обнародовало список из 130 вузов и филиалов высших учебных заведений, которым аннулированы лицензии или прекращена деятельность за нарушение Лицензионных условий предоставления образовательных услуг в сфере высшего образования и действующего законодательства. Таким образом, вузы, которые вошли в этот список, не могут осуществлять образовательную деятельность и набирать студентов.
Список смотрите здесь.
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