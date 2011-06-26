Погода на завтра

Завтра, 27 июня, в Украине сохранятся неблагоприятные погодные условия.

Об этом УНИАН сообщили в Украинском гидрометцентре.

В частности, ожидаются грозовые дожди, временами сильные дожди, в центральных, южных областях и Крыму, а днем и в северных областях местами очень сильные дожди, в отдельных районах град.

Температура ночью будет составлять 9-14°, в Крыму и Приазовье местами до 18°; днем 14-19°, в восточной части 22-27.

В западных областях местами небольшой дождь, температура ночью 4-9°, днем 16-21°.

Ветер в Украине северо-восточный (в Крыму, Приазовье и в восточных областях - юго-восточный), 7-12 м/с, порывы ветра и шквалы 15-22 м/с, в южной части местами 25-30 м/с.

В Киеве и Киевской области на завтра синоптики прогнозируют сильный дождь, днем местами очень сильный дождь, в отдельных районах град, гроза. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с, порывы ветра 17-22 м/с.

Температура ночью по области 9-14°, днем 14-19°, в Киеве ночью 11-13°, днем 15-17°.

Сегодня, 26 июня, температура воды в Черном море 19-24°, в районе Феодосии и Одессы 16°, в Азовском море 24-26° в Днепре возле Киева - 22°.