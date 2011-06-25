Украина и Турция перекрыли поставки гашиша в Европу

В Украине ликвидирован крупный международный канал поставок гашиша в страны Европы.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Главного управления по борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

В частности, как отметили в ГУБОПе, недавно сотрудники этого управления получили от своих турецких коллег оперативную информацию о возможном ввозе в Украину из соседнего государства крупной партии наркотиков. Опасный груз должны были доставить паромом в Одесский морской торговый порт. Полученные данные подтвердились, и после их обработки и координации совместных действий правоохранителями обоих государств было проведено несколько задержаний, говорится в сообщении.

Как проинформировал заместитель начальника управления ГУБОП Андрей ПАЩУК, «благодаря тесному сотрудничеству с Центральным директоратом МВД Турции нам удалось обнаружить и ликвидировать мощный международный канал по поставкам наркотических веществ». По оперативным данным, наркотики переправлялись из одной из исламских стран через Турцию, Украину в государства Евросоюза. В результате проведения этой операции были задержаны лица как на территории Турции, так и Украины. У них было изъято свыше 20 килограмм опасного наркотика - гашиш. Его стоимость по ценам «черного рынка» составляет свыше 300 тыс. долл., отметил А.ПАЩУК.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.309 (Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта) Уголовного кодекса Украины. Санкция этой статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы. В настоящее время проводятся дальнейшие мероприятия по установлению всех причастных к организации и функционированию этого канала.