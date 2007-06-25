Врачей заставят ходить на похороны пациентов?
08:17, 25 июня 2007Общество
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Инициатива профессора Оклендского университета
Доктора, чьи больные скончались вследствие старости или по какой-либо другой причине должны будут посещать их похороны. Они должны отдать последнюю дань покойному, который в некоторых случаях являлся их пациентом на протяжении многих лет.
С такой инициативой выступил профессор Оклендского университета Брюс Арролл. Он полагает, что подобная практика может способствовать более внимательному отношению врачей к живым людям. По признанию самого Аррола, сам он делает это уже много лет. Это помогает ему составить более полную клиническую картину заболеваний, и в некоторых случаях сделать выводы о правильности поставленного диагноза и последующего лечения.
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