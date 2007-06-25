Врачей заставят ходить на похороны пациентов?

Доктора, чьи больные скончались вследствие старости или по какой-либо другой причине должны будут посещать их похороны. Они должны отдать последнюю дань покойному, который в некоторых случаях являлся их пациентом на протяжении многих лет.

С такой инициативой выступил профессор Оклендского университета Брюс Арролл. Он полагает, что подобная практика может способствовать более внимательному отношению врачей к живым людям. По признанию самого Аррола, сам он делает это уже много лет. Это помогает ему составить более полную клиническую картину заболеваний, и в некоторых случаях сделать выводы о правильности поставленного диагноза и последующего лечения.

Эхо Москвы