В УНИАН расскажут о применении пыток в Украине (трансляция на 5 канале)

25 июня (понедельник)

12-30 - В УНИАН с трансляцией на 5-м телеканале канале состоится совместная пресс-конференция Харьковской правозащитной группы (ХПГ) и Международного женского правозащитного центра «Ла Страда – Украина» посвященная применению пыток в Украине должностными лицами государства. Темы: масштаб применения пыток и жестокого поведения в Украине; оценка выполнения Украиной международных стандартов о запрещении пыток: взгляд Комитета ООН против пыток; жестокие избиение осужденных спецназом в 2007 году; труд Фонда профессиональной защиты жертв истязаний; предупреждение истязаний: программа действий на будущее. Участники: Евгений Захаров, сопредседатель ХПГ, председатель правления Украинского Хельсинского союза по правам человека, член правления международного общества «Мемориал»; Екатерина Левченко, президент Международного женского правозащитного центра «Ла Страда – Украина», народный депутат ВРУ 5-го созыва; Олег Мартыненко, советник министра внутренних дел по правам человека и гендерным вопросам, полковник милиции; жертвы истязаний (ул. Крещатик, 4, конференц-зал). Телефоны: 205-36-95, 8 (050) 402-40-64. Регистрация на месте по редакционным удостоверениям.