Шуфрич вгрохает в МЧС 100 миллионов гривен

В этом году при поддержке правительства в системе МЧС впервые появилась возможность обновить на 5-7% технические средства, на что будет направлено 100 миллионов гривен из госбюджета.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, об этом сказал министр МЧС Нестор ШУФРИЧ во время церемонии торжественного выпуска магистров, специалистов и бакалавров МЧС в Университете гражданской защиты Украины в Харькове.

Он также сообщил, что во вторник, 26 июня, в Харькове состоится научно-практическая конференция „МЧС Украины: современное состояние, проблемы и перспективы развития”, где будет обсуждена новая концепция развития гражданской защиты Украины. Как подчеркнул Н.ШУФРИЧ, необходимость этой конференции и обсуждения концепции министерства вызвана тем, что в девяностые годы система гражданской обороны и пожарной безопасности оказалась полностью разрушенной. К сожалению, количество пожарных частей в Украине, по сравнению с тем, которое было в советское время, уменьшилось в 10 раз. И теперь особенно проблемной является сельская местность, где часто местные пожарные команды только констатируют окончание пожара.

При этом министр отметил, что планируется в 2-2,5 раза увеличить количество пожарных подразделений в селах, модернизировать оборудование всей системы гражданской защиты населения.