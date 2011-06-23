В Донецке пытались взорвать дом гендиректора «Макеевугля»?

Взрывное устройство было брошено 18 июня 2011 года во двор дома, где проживает генеральный директор ГП «Макеевуголь» Станислав Толчин. Об этом «ОстроВу» сообщил источник в Донецком горуправлении милиции. В то же время пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области эту информацию не подтверждает и не опровергает.

«В интересах следствия имя пострадавшего не разглашается, - сообщила сотрудница пресс-службы, - Все, что мы хотели сообщить, мы уже сообщили».

Вчера пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области распространила информацию о том, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва в одном из домовладений в центре Донецка 18 июня.

В результате взрыва был поврежден фасад дома и стекла трех окон. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, неизвестный бросил взрывное устройство во двор через забор.

Напомним, 20 января в Макеевке прогремели два взрыва. Одно из них - возле здания ГП «Макеевуголь». В письме неизвестные потребовали от властей более 4 миллионов евро, угрожая совершить еще ряд взрывов. Милиция по подозрению в организации взрывов задержала двух жителей области, суд над которыми проходит сейчас в Макеевке.