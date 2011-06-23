В Донецке пытались взорвать дом гендиректора «Макеевугля»?
"Остров" ссылается на источник
Взрывное устройство было брошено 18 июня 2011 года во двор дома, где проживает генеральный директор ГП «Макеевуголь» Станислав Толчин. Об этом «ОстроВу» сообщил источник в Донецком горуправлении милиции. В то же время пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области эту информацию не подтверждает и не опровергает.
«В интересах следствия имя пострадавшего не разглашается, - сообщила сотрудница пресс-службы, - Все, что мы хотели сообщить, мы уже сообщили».
Вчера пресс-служба ГУ МВД в Донецкой области распространила информацию о том, что правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва в одном из домовладений в центре Донецка 18 июня.
В результате взрыва был поврежден фасад дома и стекла трех окон. Жертв и пострадавших нет. По предварительным данным, неизвестный бросил взрывное устройство во двор через забор.
Напомним, 20 января в Макеевке прогремели два взрыва. Одно из них - возле здания ГП «Макеевуголь». В письме неизвестные потребовали от властей более 4 миллионов евро, угрожая совершить еще ряд взрывов. Милиция по подозрению в организации взрывов задержала двух жителей области, суд над которыми проходит сейчас в Макеевке.