Ющенко предупреждает о пересмотре приватизации

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО предупреждает о возможном пересмотре приватизации некоторых стратегических объектов, проданных с нарушениями.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на презентации своих социальных инициатив в Острожской академии в Ривненской области.

Президент раскритиковал ход приватизации таких предприятий, как „Укртелеком”, „Одесский припортовый завод”, а также уже приватизированного „Лугансктепловоза".

"Нужно перейти к честной приватизации. Открытой приватизации”, - сказал он.

„Посмотрите на то шоу, которое было устроено вокруг приватизации акций Укртелекома. Какая страна ведущую национальную компанию, валютную компанию продает по одному проценту на фондовом национальном рынке. Да, наоборот, продают пакет с надеждой, что приходит потенциальный инвестор, который вкладывает туда инвестиции, который к действующей прибыли добавляет еще перспективу развития", - сказал В.ЮЩЕНКО.

"Почему мы идем теневым путем?" – спросил глава государства, вспомнив о "Лугансктепловозе». "Почему так думается приватизировать „Одесский припортовый завод”? - спросил он.

"Я предупреждаю, все это будет пересмотрено. Такая практика не будет иметь никаких перспектив", - заявил В.ЮЩЕНКО.