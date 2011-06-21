Всемирный банк ухудшил прогноз инфляции в Украине

Всемирный банк улучшил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины по итогам 2011 года с 4% (декабрьский прогноз) до 4,5% и ухудшил прогноз инфляции до 11,4% (декабрьский прогноз - 10,7%).

Как передает корреспондент УНИАН, новый прогноз макропоказателей озвучил на пресс-конференции старший экономист Всемирного банка Руслан ПИОНТКОВСКИЙ.

Он отметил, что, несмотря на достаточно позитивную динамику роста ВВП Украины в первом квартале (5,2%), эксперты ВБ ожидают замедления темпов роста ВВП во второй половине текущего года.

Справка УНИАН. В госбюджете на 2011 год предусмотрен рост ВВП на уровне 4,5%, уровень инфляции – 8,9%.

По оперативным данным, в Украине рост валового внутреннего продукта в 2010 году против 2009 года составил 4,2%.

В Украине инфляция в декабре 2010 года по сравнению с ноябрем 2010 года составила 0,8%, с начала 2010 года (к декабрю 2009 года) – 9,1%. Показатель инфляции в январе-декабре 2010 года по сравнению с январем-декабрем 2009 года – 9,4%.