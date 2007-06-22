Кого хотели бы переизбрать украинцы (опрос)

53,81% граждан Украины считают, что в ближайшее время не стоит проводить перевыборы местных органов власти.

Об этом свидетельствуют переданные УНИАН результаты всеукраинского социологического исследования, проведенные Киевским институтом проблем управления им. Горшенина.

Вместе с тем 26% украинцев выступают за переизбрание местной власти.

На вопрос о необходимости в ближайшее время переизбрать Президента, «за» высказались 43,77% опрошенных, против - 44,04% респондентов.

Между тем 46,05% украинцев поддерживают идею переизбрания в ближайшем будущем Верховную Раду. Против изменения состава парламента высказались 41,73% украинцев.

Как отметил эксперт Института Горшенина Владимир ЗАСТАВА, комментируя эти данные опроса, граждане Украины не связывают свои повседневные проблемы и ответственность за их решение с местной властью.

В то же время, по мнению эксперта, большинство проблем, с которыми сталкиваются люди в повседневной жизни, связаны, прежде всего, с представителями именно местной власти. «Будь то вопросы тарифов на коммунальные услуги или проблемы с невывозом мусора, вопросы с распределением коммунальных земель «частным лицам» или отсутствие воды в городе - все это компетенция местной власти, а не Президента или премьера», - отметил В.ЗАСТАВА. Но, тем не менее, добавил он, граждане Украины не считают необходимым проводить перевыборы в органы местной власти. В основе такой ментальной позиции лежит формула: «зачем выбирать, если ничего не измениться», считает эксперт, добавив: «Получается разрыв в цепочке «Улучшение жизни - выборы - власть».

Кроме того, согласно данным опроса, две трети украинцев (33,80%) считают, что сохранение и развитие оппозиции в Украине является необходимым, иначе власть станет бесконтрольной. 25,49% респондентов высказались за необходимость деятельности оппозиции, поскольку она заставляет власть обращать внимание на интересы людей.

Тем временем 13,37% украинцев уверены, что оппозиция в стране не нужна, поскольку она ни на что не влияет, а 16,07% считают, что оппозиция только мешает власти работать.

Также результаты опроса показали, что только 6,2% украинцев выступают против государственного регулирования цен на основные товары потребления.

В то же время 64,87% украинцев выступают за регулирование цен на продукты питания; 58,43% - на услуги медицины; 46,96% - на бензин, топливо; 46,80% - на недвижимость.

Опрос проводился Киевским институтом проблем управления им. Горшенина с 4 по 18 июня 2007 года в 129 населенных пунктах Украины. Всего опрошены 2006 респондентов. Погрешность репрезентативности исследования не превышает 2,2%.