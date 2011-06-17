В Киеве накрыли подпольный водочный цех

В Киеве правоохранители выявили подпольный цех по изготовлению алкогольных напитков, опасных для жизни и здоровья людей.

Как сообщили УНИАН в Центре связей с общественностью ГУ МВД Украины в Киеве, организаторами бизнеса были двое жителей столицы. Мужчины организовали кустарное производство и продажу водки в одном из гаражных помещений Святошинского района.

Они были задержаны «на горячем», во время реализации фальсифицированных алкогольных напитков. По предварительной информации, цех функционирует почти 2 месяца. Однако даже за этот небольшой промежуток времени его продукцией успели отравиться 3 человека.

В настоящее время сотрудники милиции дополнительно устанавливают круг лиц, которые, возможно, также пострадали от некачественной водки.

Во время проведения мероприятий в цехе выявлено более 700 литров спиртной смеси, 2 тыс. бутылок с псевдоводкой и 30 тыс. поддельных марок акцизного сбора.

Также оперативники выявили и изъяли специальное оборудование для массового производства фальсифицированной алкогольной продукции.

В настоящее время устанавливаются каналы поступления сырья, из которого изготовлялась водка, а также сеть ее сбыта.